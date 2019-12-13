F.Bahçe’de güzel günler geçirdim
İki yıl F.Bahçe forması giydikten sonra sezon başında Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, eski takımlarıyla ilgili yorumlar yaptı. Tottenham kariyerinden çok mutsuz olduğunu belirten İspanyol golcü, "Harry Kane'in yükselişi ile mücadele etmek zorunda kalmıştık. Fenerbahçe'de güzel günler yaşadım. Buradaki iki yılın ardından da ülkeme dönmek istedim" dedi.
- 13.12.2019
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
F.Bahçe’de güzel günler geçirdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.