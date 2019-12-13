F.Bahçe’de güzel günler geçirdim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri F.Bahçe’de güzel günler geçirdim

F.Bahçe’de güzel günler geçirdim

F.Bahçe’de güzel günler geçirdim

İki yıl F.Bahçe forması giydikten sonra sezon başında Granada'ya olan , eski takımlarıyla ilgili yorumlar yaptı. Tottenham kariyerinden çok mutsuz olduğunu belirten İspanyol golcü, "'in yükselişi ile mücadele etmek zorunda kalmıştık. 'de güzel günler yaşadım. Buradaki iki yılın ardından da ülkeme dönmek istedim" dedi.

İki yıl F.Bahçe forması giydikten sonra sezon başında Granada'ya olan , eski takımlarıyla ilgili yorumlar yaptı. Tottenham kariyerinden çok mutsuz olduğunu belirten İspanyol golcü, "'in yükselişi ile mücadele etmek zorunda kalmıştık. 'de güzel günler yaşadım. Buradaki iki yılın ardından da ülkeme dönmek istedim" dedi.
  1. 13.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

F.Bahçe’de güzel günler geçirdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN