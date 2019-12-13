Emenike: Dönüyorum
Eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike, Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nijeryalı forvet, "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında evime dönüyorum" ifadelerini kullandı. Sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına imza atan 32 yaşındaki Emenike, beklenen seviyeye ulaşamayınca geçen ay sözleşmesi feshedilmişti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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