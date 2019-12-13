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13 Aralık 2019, Cuma
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Emenike: Dönüyorum

Emenike: Dönüyorum

, 'ye döneceğini açıkladı. hesabından paylaşım yapan Nijeryalı forvet, "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında evime dönüyorum" ifadelerini kullandı. Sezon başında 'nın Westerlo takımına imza atan 32 yaşındaki Emenike, beklenen seviyeye ulaşamayınca geçen ay sözleşmesi feshedilmişti.

Eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike, 'ye döneceğini açıkladı. hesabından paylaşım yapan Nijeryalı forvet, "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında evime dönüyorum" ifadelerini kullandı. Sezon başında 'nın Westerlo takımına imza atan 32 yaşındaki Emenike, beklenen seviyeye ulaşamayınca geçen ay sözleşmesi feshedilmişti.
  1. 13.12.2019
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