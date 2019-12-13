Alper kiraya
Verim alınamayan Alper Potuk'un kiralanması gündemde... Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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