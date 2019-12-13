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13 Aralık 2019, Cuma
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Alper kiraya

Alper kiraya

Verim alınamayan 'un kiralanması gündemde... Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek.

Verim alınamayan 'un kiralanması gündemde... Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek.
  1. 13.12.2019
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