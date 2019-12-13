4 Eylül dev maça hazır
Sivas 4 Eylül Stadı Müdürü Şimşek, “Maç günü yağış gözükmüyor. Zaten stat alttan ısıtmalı. Çimi de her şeyiyle takip ediyoruz. Her bakımdan hazırız” dedi.
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazır. Stat müdürü Fatih Şimşek, artık son ince rötuşları yaptıklarını ifade ederek, "En ince ayrıntısına kadar maça hazırız. Hava tahmin raporlarını günlük takip ediyoruz. Maç günü bir yağış gözükmüyor. Ama biz bütün ekip ve ekipmanlarımızla hazır bekliyoruz. Zaten sahamız alttan ısıtmalı. Dışarıda hava sıfırın altındayken bile burada 10-15 derecelerde oluyor. Çimde de tecrübeli ekibimiz var. Her şeyi takip ediyoruz. Cumartesi saha çizgileri çekilecek. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" diye konuştu. Pazar günü maç saatinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık ise 4 derece tahmin ediliyor. Maçı izleyecek taraftarlar, stadın çatılarındaki elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korunacak.
25 BİN KİŞİ İZLEYECEK
Zirveyi ilgilendiren karşılaşmanın biletleri de büyük ölçüde tükendi. 27 bin seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda pazar günü 25 bin civarında taraftarın yer alacağı ifade edildi. Fenerbahçeli taraftarlar kale arkasında oturacak. Bu bölümdeki 1590 bilet satışa çıktığı gün yarım saatte bitmişti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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