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12 Aralık 2019, Perşembe
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

 maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün 5'e 2 ve pas çalışmalarının ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İlk yarım saati basına açık olan idmana sakatlığı bulunan katılmadı. ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü

maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün 5'e 2 ve pas çalışmalarının ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İlk yarım saati basına açık olan idmana sakatlığı bulunan katılmadı. ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü
  1. 12.12.2019
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