Muriç: Bir çiğ ettir gidiyor!
Vedat Muriç, F.Bahçe'nin YouTube kanalında, sosyal medya yorumlarını okudu. Kosovalı forvet, bir taraftarın, "Objektif olmak gerekirse Muriç 850 milyon euro" tweti karşısında gülümserken, bir başka mesajda "Bir çiğ ettir gidiyor" diye espri yaptı.
- 12.12.2019
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Muriç: Bir çiğ ettir gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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