Muriç: Bir çiğ ettir gidiyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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: Bir çiğ ettir gidiyor!

Muriç: Bir çiğ ettir gidiyor!

Vedat , F.Bahçe'nin kanalında, yorumlarını okudu. Kosovalı forvet, bir taraftarın, "Objektif olmak gerekirse Muriç 850 milyon euro" tweti karşısında gülümserken, bir başka mesajda "Bir çiğ ettir gidiyor" diye espri yaptı.

Vedat , F.Bahçe'nin kanalında, yorumlarını okudu. Kosovalı forvet, bir taraftarın, "Objektif olmak gerekirse Muriç 850 milyon euro" tweti karşısında gülümserken, bir başka mesajda "Bir çiğ ettir gidiyor" diye espri yaptı.
  1. 12.12.2019
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