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12 Aralık 2019, Perşembe
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Mercedes’ten yeni otobüs

Mercedes’ten yeni otobüs

için hazırlanan son sistem yeni otobüs törenle kulübe teslim edildi. BAŞKAN , destekleri için Gürsel 'e teşekkür etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan son sistem yeni otobüs törenle kulübe teslim edildi. BAŞKAN , destekleri için Gürsel 'e teşekkür etti. Mercedes- Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende yaptığı konuşmada, "Mercedes- Benz Türk olarak sektöre yeni, konforlu ve güvenli araçlar sunuyoruz. Fenerbahçe'nin karayolu ulaşım sponsoru 'e, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak ürettiğimiz otobüsü teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Otobüste, Fener Ol'a katılan taraftar isimleri de yer alıyor.
  1. 12.12.2019
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