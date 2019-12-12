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12 Aralık 2019, Perşembe
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Kritik maça

Kritik maça Ali Palabıyık

, lider ile arasında oynanacak karşılaşmaya 'ı atadı. Tecrübeli hakem ligde bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti.

, lider ile arasında oynanacak karşılaşmaya 'ı atadı. Tecrübeli hakem ligde bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Fenerbahçe, 'yı 3-2 yenerken (Palabıyık, Fenerbahçe lehine 2 penaltı vermişti), Sivasspor deplasmanda 'a aynı skorla boyun eğdi. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. VAR odasında Bahattin Şimşek yer alacak.
  1. 12.12.2019
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