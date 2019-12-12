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12 Aralık 2019, Perşembe
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İsla’ya Boca kancası

İsla’ya Boca kancası

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, 'un listesine girdi. Goal'de yer alan haberde, Arjantin ekibinin yeni başkan yardımcısı Riquelme'nin 2020 kadrosunda Isla'ya da yer vermek istediği bildirildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, 'un listesine girdi. Goal'de yer alan haberde, Arjantin ekibinin yeni başkan yardımcısı Riquelme'nin 2020 kadrosunda Isla'ya da yer vermek istediği bildirildi. Riquelme'nin müzakerelerde en büyük kozunun ise Şilili oyuncunun kontratının sona ermesi olduğu da ifade edildi. F.Bahçe'de Isla ile yeni kontrat
  1. 12.12.2019
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