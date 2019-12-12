İsla’ya Boca kancası
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, Boca Juniors'un transfer listesine girdi. Goal'de yer alan haberde, Arjantin ekibinin yeni başkan yardımcısı Riquelme'nin 2020 kadrosunda Isla'ya da yer vermek istediği bildirildi.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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