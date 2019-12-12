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12 Aralık 2019, Perşembe
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Filede rakip Trentino

Filede rakip Trentino

, A Grubu'nun ikinci haftasında bugün deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

, A Grubu'nun ikinci haftasında bugün deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak. BLM Group Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Jihostroj'a 3-2 yenildi.
  1. 12.12.2019
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