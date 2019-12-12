Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne oluyor. THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Zorlu mücadelenin anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...



FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-20

İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR: 30-30



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THY Avrupa Ligi'ndeki (Euroleague) iki temsilcimiz bu akşam karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne oluyor. Bütün gözler Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe Anadolu Efes basketbol maçına çevrilmiş durumda.



ANADOLU EFES'İN 671. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 423. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.



FENERBAHÇE BEKO'NUN 522. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Euroleague'de ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.