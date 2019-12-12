Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI
THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko galibiyet serisini, Anadolu Efes ise liderliğini sürdürmek için parkeye çıktı. Zorlu mücadelenin anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne oluyor. THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Zorlu mücadelenin anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES
İLK ÇEYREK SONUCU: 22-20
İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR: 30-30
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THY Avrupa Ligi'ndeki (Euroleague) iki temsilcimiz bu akşam karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne oluyor. Bütün gözler Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe Anadolu Efes basketbol maçına çevrilmiş durumda.
ANADOLU EFES'İN 671. MAÇI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkıyor.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 423. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.
FENERBAHÇE BEKO'NUN 522. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Euroleague'de ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 21:15
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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