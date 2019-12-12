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12 Aralık 2019, Perşembe
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Bir Fenerli daha listede

Bir Fenerli daha listede

'nun eski oyuncusu da Euroleague'de 'son on yıla damga vuran' oyuncular listesine girdi. hayatına 'de devam eden Bjelica, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında giydiği sarı-lacivertli forma ile lig ve şampiyonluğu yaşayıp, oynamıştı.

'nun eski oyuncusu da Euroleague'de 'son on yıla damga vuran' oyuncular listesine girdi. hayatına 'de devam eden Bjelica, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında giydiği sarı-lacivertli forma ile lig ve şampiyonluğu yaşayıp, oynamıştı.
  1. 12.12.2019
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