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11 Aralık 2019, Çarşamba
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onu istiyor!

Şenol Güneş onu istiyor!

  Takımı'nda oynayan , A Milli Takım Teknik Direktörü tarafından da yakından takip ediliyor. Güneş'in Hollanda'nın alt kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyu ay-yıldızlı ekibe kazandırmak istediği belirtiliyor.

Takımı'nda oynayan , A Milli Takım Teknik Direktörü tarafından da yakından takip ediliyor. Güneş'in Hollanda'nın alt kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyu ay-yıldızlı ekibe kazandırmak istediği belirtiliyor.

  1. 11.12.2019
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