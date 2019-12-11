Şenol Güneş onu istiyor!

Hollanda U21 Takımı'nda oynayan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından da yakından takip ediliyor. Güneş'in Hollanda'nın alt kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyu ay-yıldızlı ekibe kazandırmak istediği belirtiliyor.