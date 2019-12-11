Fenerbahçe ile Al Ahli arasındaki Josef de Souza krizi son buldu
Fenerbahçe'nin Josef de Souza transferinde ödemelerini alamadığı için FIFA'ya şikayet ettiği Al Ahli kulübü krizin çözüldüğünü duyurdu. Al Ahli yaptığı resmi açıklamada, "Al Ahli yönetimi, Fenerbahçe tarafından açılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Josef de Souza transferinde ödemelerini alamadığı için FIFA'ya şikayet ettiği Al Ahli kulübü İstanbul'da Ali Koç ile görüşerek problemi çözdüğünü açıkladı.
Al Ahli Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh, ödemeleri konusunda problem yaşadıkları Josef de Souza için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptı ve sorunun ortadan kalktığı açıklandı.
Al Ahli kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Al Ahli yönetimi, Fenerbahçe tarafından açılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır" ifadeleri kullanıldı.
"FIFA'DA CEZA İHTİMALİ KALMADI"
Öte yandan açıklamada Ali Koç ile İstanbul'da yapılan görüşmenin sonucunda FIFA'nın ceza ihtimalinin de artık olmadığı kaydedildi.
2018 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza için sarı-lacivertliler ödemelerini almadığı için Nisan ayında FIFA'ya başvurma kararı almıştı.
- 11.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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