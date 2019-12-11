Comolli takipte
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün U17 takımının Altınordu'ya 4-1 yenildiği maçı izledi. İzmir temsilcisinin başkanı Mehmet Seyit Özkan ile Dereağzı'nda oynanan karşılaşmayı takip eden Comolli'ye futbol akademisinden sorumlu yönetici Selahattin Baki de eşlik etti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün U17 takımının Altınordu'ya 4-1 yenildiği maçı izledi. İzmir temsilcisinin başkanı Mehmet Seyit Özkan ile Dereağzı'nda oynanan karşılaşmayı takip eden Comolli'ye futbol akademisinden sorumlu yönetici Selahattin Baki de eşlik etti.
- 11.12.2019
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
-
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Comolli takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.