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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Comolli takipte

Comolli takipte

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün takımının Altınordu'ya 4-1 yenildiği . temsilcisinin başkanı ile Dereağzı'nda oynanan karşılaşmayı takip eden Comolli'ye akademisinden sorumlu yönetici de eşlik etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün takımının Altınordu'ya 4-1 yenildiği . temsilcisinin başkanı ile Dereağzı'nda oynanan karşılaşmayı takip eden Comolli'ye akademisinden sorumlu yönetici de eşlik etti.

  1. 11.12.2019
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