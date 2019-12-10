Yarım saatte bitti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Yarım saatte bitti

Yarım saatte bitti

Yarım saatte bitti

 maçında F.Bahçeli taraftarlara ayrılan biletler Passolig'de dün satışa çıktı. 42 lira olan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi.

maçında F.Bahçeli taraftarlara ayrılan biletler Passolig'de dün satışa çıktı. 42 lira olan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi. 12. Adam, pazar günkü kritik maçta takımının yanında olacak.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yarım saatte bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN