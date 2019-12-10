Sol bek için iki aday: Favori Clichy sürpriz Melnjak

Ara transfer döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan Fenerbahçe, nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önceliği Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Gael Clichy... İlk olarak Fransız oyuncuya imza attırmayı planlayan Kanarya, bu görüşmelerden sonuç alamaması halinde rotayı Rize'ye çevirecek. F.Bahçe, Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak için temasa geçecek.

O DA GELMEYE HAZIR

Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek transferinde ilk tercihi olan Fransız yıldızın sözleşme konusunda ise en az 1.5 yıllık imza atmak istediği iddia edildi.