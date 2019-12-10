Sol bek için iki aday: Favori Clichy sürpriz Melnjak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Sol bek için iki aday: Favori Clichy sürpriz Melnjak

Sol bek için iki aday: Favori Clichy sürpriz Melnjak

Ara  döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan , nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak.

Ara döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan , nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak. 'ın önceliği 'in 34 yaşındaki yıldızı ... İlk olarak Fransız oyuncuya imza attırmayı planlayan Kanarya, bu görüşmelerden sonuç alamaması halinde rotayı Rize'ye çevirecek. F.Bahçe, Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak için temasa geçecek.

O DA GELMEYE HAZIR

Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek transferinde ilk tercihi olan Fransız yıldızın sözleşme konusunda ise en az 1.5 yıllık imza atmak istediği iddia edildi.

  1. 10.12.2019
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