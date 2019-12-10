Sol bek için iki aday: Favori Clichy sürpriz Melnjak
Ara transfer döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan Fenerbahçe, nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak.
Ara transfer döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan Fenerbahçe, nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önceliği Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Gael Clichy... İlk olarak Fransız oyuncuya imza attırmayı planlayan Kanarya, bu görüşmelerden sonuç alamaması halinde rotayı Rize'ye çevirecek. F.Bahçe, Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak için temasa geçecek.
O DA GELMEYE HAZIR
Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek transferinde ilk tercihi olan Fransız yıldızın sözleşme konusunda ise en az 1.5 yıllık imza atmak istediği iddia edildi.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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