Serdar Aziz: Bu sezon bizim

Fenerbahçe'nin savunmadaki başarılı ismi Serdar Aziz, bu sezon şampiyonluğu kazanmaya kararlı olduklarını söyledi. Ajansspor'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Deplasmanda berabere kaldığımız iki maçın ardından takımda negatif bir hava oluştu. Ancak kupada İstanbulspor ve ligde Gençlerbirliği'ni yenerek bu havayı dağıttık. Sarı-lacivert forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Ekip içinde bir sinerji yakaladıklarını ve takımdaşlığın üst seviyede olduğunu vurgulayan Aziz, "Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Fenerbahçe olarak iyi oyun oynamakla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız. Bu konuda kendi adımıza gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakârlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa... Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok" dedi.

TARAFTAR HEP İYİYİ ÇAĞIRSIN

Taraftara mesaj gönderen Serdar, "Gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi, hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız" dedi.

HIRSI, İNANCI GÖSTERDİK

Son maçta takımdaki hırsı, inancı görmek ve taraftara hissettirmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Serdar Aziz: "Aldığımız beraberliklerin bizi bildiğimiz yoldan şaşırtmayacağını biliyorduk. Savaşmaya devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında üç maçımız kaldı. Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada Sivasspor var. Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçeyiz. Sahaya çıkıp üç puanı almak için mücadele edeceğiz."