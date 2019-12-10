Serdar Aziz: Bu sezon bizim
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, “Fedakârlık, çaba ne gerekiyorsa yapacağız... Vazgeçmek, yorulmak yok” diyen tecrübeli savunmacı, Sivas’a da meydan okudu: Sivas formda ancak biz de F.Bahçeyiz. Kazanacağız" dedi.
Fenerbahçe'nin savunmadaki başarılı ismi Serdar Aziz, bu sezon şampiyonluğu kazanmaya kararlı olduklarını söyledi. Ajansspor'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Deplasmanda berabere kaldığımız iki maçın ardından takımda negatif bir hava oluştu. Ancak kupada İstanbulspor ve ligde Gençlerbirliği'ni yenerek bu havayı dağıttık. Sarı-lacivert forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Ekip içinde bir sinerji yakaladıklarını ve takımdaşlığın üst seviyede olduğunu vurgulayan Aziz, "Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Fenerbahçe olarak iyi oyun oynamakla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız. Bu konuda kendi adımıza gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakârlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa... Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok" dedi.
TARAFTAR HEP İYİYİ ÇAĞIRSIN
Taraftara mesaj gönderen Serdar, "Gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi, hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız" dedi.
HIRSI, İNANCI GÖSTERDİK
Son maçta takımdaki hırsı, inancı görmek ve taraftara hissettirmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Serdar Aziz: "Aldığımız beraberliklerin bizi bildiğimiz yoldan şaşırtmayacağını biliyorduk. Savaşmaya devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında üç maçımız kaldı. Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada Sivasspor var. Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçeyiz. Sahaya çıkıp üç puanı almak için mücadele edeceğiz."
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
Serdar Aziz: Bu sezon bizim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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