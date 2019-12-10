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10 Aralık 2019, Salı
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İşte Kılınç planı

İşte Emre Kılınç planı

F.Bahçe ransferin gözdesi olan Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor.

F.Bahçe ransferin gözdesi olan Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor. Emre'ye menajeri aracılığıyla imza parası ve yüksek bir maaş önerecek olan Kanarya, ağustos ayında işi bitirecek.

O İSİMLER TAKASTA KULLANILACAK

Ocak ayında bonservis bedeli ödemek istemeyen , farklı bir yol izleyecek. Sarı-lacivertliler, Adil Rami, Jailson, , Michael Frey, ve gibi isimleri takas olarak önerecek.

YENİ ELMAS ADEM

Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan yıldız avını sürdürüyor. Sezon başında 16.5 milyon euro bedelle Elmas'ı 'ye satan F.Bahçe, Kuzey Makedonya'dan bir ismi daha gündemine aldı. Kanarya, Vardar'da forma giyen 19 yaşındaki Ali Adem'i yeni sezon kamp çalışmalarına dahil etmeyi planlıyor.

  1. 10.12.2019
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