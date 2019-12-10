İşte Emre Kılınç planı
F.Bahçe ransferin gözdesi olan Emre Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor.
F.Bahçe ransferin gözdesi olan Emre Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor. Emre'ye menajeri aracılığıyla imza parası ve yüksek bir maaş önerecek olan Kanarya, ağustos ayında işi bitirecek.
O İSİMLER TAKASTA KULLANILACAK
Ocak ayında bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, farklı bir yol izleyecek. Sarı-lacivertliler, Adil Rami, Jailson, Mehmet Ekici, Michael Frey, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç gibi isimleri takas olarak önerecek.
YENİ ELMAS ADEM
Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan yıldız avını sürdürüyor. Sezon başında 16.5 milyon euro bedelle Elmas'ı Napoli'ye satan F.Bahçe, Kuzey Makedonya'dan bir ismi daha gündemine aldı. Kanarya, Vardar'da forma giyen 19 yaşındaki Ali Adem'i yeni sezon kamp çalışmalarına dahil etmeyi planlıyor.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
İşte Emre Kılınç planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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