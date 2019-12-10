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10 Aralık 2019, Salı
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Çağırırlarsa gelirim

Çağırırlarsa gelirim

, ziyaret için 'a geldi. oyuncu, ''ye ne zaman dönüyorsun?' sorusuna, "Ben kendime iş veremem. Bu yönetimin elinde. Ne zaman çağrılırsam gelirim" yanıtını verdi.

, ziyaret için 'a geldi. oyuncu, ''ye ne zaman dönüyorsun?' sorusuna, "Ben kendime iş veremem. Bu yönetimin elinde. Ne zaman çağrılırsam gelirim" yanıtını verdi. konusunda yönetime sadece fikir verdiğini belirten sambacı, Falcao'yu ise kişisel olarak tanımadığını, Hagi kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi.

  1. 10.12.2019
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