Çağırırlarsa gelirim

Alex, ziyaret için İstanbul'a geldi. Efsane oyuncu, 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' sorusuna, "Ben kendime iş veremem. Bu yönetimin elinde. Ne zaman çağrılırsam gelirim" yanıtını verdi. Transfer konusunda yönetime sadece fikir verdiğini belirten sambacı, Falcao'yu ise kişisel olarak tanımadığını, Hagi kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi.