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10 Aralık 2019, Salı
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4 isme sarı alarm

4 isme sarı alarm

Kanarya'da 4 as oyuncu sınırında... Üçer sarı kartları bulunan , , ve 'e teknik heyetten 'dikkatli olun' uyarısı geldi.

Kanarya'da 4 as oyuncu sınırında... Üçer sarı kartları bulunan , , ve 'e teknik heyetten 'dikkatli olun' uyarısı geldi. Bu isimler 'ta da kart görmeleri halinde derbisinde forma giyemeyecekler.

  1. 10.12.2019
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