Yüzmede Fenerbahçe devrimi

Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada Emre Sakçı'nın gümüş, 50 metre kelebekte ise Ümitcan Güre'in bronz madalya kazanması, Fenerbahçe'yi gururlandırdı. Yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay, "Bu Türkiye için bir ilk. Yüzme şubemizin nerelere geldiğini gösteriyor. Gururlu ve mutluyuz" dedi.