Yüzmede Fenerbahçe devrimi
Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada Emre Sakçı'nın gümüş, 50 metre kelebekte ise Ümitcan Güre'in bronz madalya kazanması, Fenerbahçe'yi gururlandırdı.
Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada Emre Sakçı'nın gümüş, 50 metre kelebekte ise Ümitcan Güre'in bronz madalya kazanması, Fenerbahçe'yi gururlandırdı. Yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay, "Bu Türkiye için bir ilk. Yüzme şubemizin nerelere geldiğini gösteriyor. Gururlu ve mutluyuz" dedi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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