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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Yüzmede devrimi

Yüzmede Fenerbahçe devrimi

'nda 50 metre kurbağalamada Sakçı'nın gümüş, 50 metre kelebekte ise 'in kazanması, 'yi gururlandırdı.

Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada Sakçı'nın gümüş, 50 metre kelebekte ise 'in kazanması, 'yi gururlandırdı. Yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay, "Bu için bir ilk. Yüzme şubemizin nerelere geldiğini gösteriyor. Gururlu ve mutluyuz" dedi.

  1. 9.12.2019
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