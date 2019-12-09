Golü Sivas’a atarsın

Garry Rodrigues, Gençlerbirliği karşısında 4 şut pası verirken, kendisi ise 3'ü isabetli 5 şut girişiminde gol bulamamıştı. Takım arkadaşları başarılı oyuncuyu, "Sen takım için elinden geleni yaptın. Golü de Sivas'ta atarsın" diye teselli etti.