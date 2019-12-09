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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Golü ’a atarsın

Golü Sivas’a atarsın

, karşısında 4 şut pası verirken, kendisi ise 3'ü isabetli 5 şut girişiminde gol bulamamıştı. Takım arkadaşları başarılı oyuncuyu, "Sen takım için elinden geleni yaptın. Golü de 'ta atarsın" diye teselli etti.

Garry Rodrigues, karşısında 4 şut pası verirken, kendisi ise 3'ü isabetli 5 şut girişiminde gol bulamamıştı. Takım arkadaşları başarılı oyuncuyu, "Sen takım için elinden geleni yaptın. Golü de 'ta atarsın" diye teselli etti.

  1. 9.12.2019
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