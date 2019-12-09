Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den iyi haber
Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den iyi haber geldi. Kasığında ağrı hissettiği için G.Birliği maçında oyundan çıkan başarılı stoperde önemli bir bulguya rastlanmadı.
Son haftaların formda ismi, kasığındaki ağrıları artınca Gençlerbirliği maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Yapılan tetkiklerde Serdar'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Başarılı savunmacı, Sivasspor maçında sahada olacak. Aynı şekilde Gençlerbirliği maçında tedbir amaçlı oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu ile Vedat Muriç'in de durumlarının iyi olduğu ve formalarını giyebilecekleri belirtildi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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