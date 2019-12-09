Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den iyi haber

Son haftaların formda ismi, kasığındaki ağrıları artınca Gençlerbirliği maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Yapılan tetkiklerde Serdar'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Başarılı savunmacı, Sivasspor maçında sahada olacak. Aynı şekilde Gençlerbirliği maçında tedbir amaçlı oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu ile Vedat Muriç'in de durumlarının iyi olduğu ve formalarını giyebilecekleri belirtildi.