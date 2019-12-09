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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'ye 'den

Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den iyi haber

'ye 'den geldi. Kasığında hissettiği için G.Birliği maçında oyundan çıkan başarılı stoperde önemli bir bulguya rastlanmadı.

Son haftaların formda ismi, kasığındaki ağrıları artınca maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Yapılan tetkiklerde Serdar'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Başarılı savunmacı, maçında sahada olacak. Aynı şekilde Gençlerbirliği maçında tedbir amaçlı oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu ile Vedat Muriç'in de durumlarının iyi olduğu ve formalarını giyebilecekleri belirtildi.

  1. 9.12.2019
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