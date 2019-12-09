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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti

Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti

’in 15. haftasında deplasmanda DG ile karşılaşacak olan ’de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.

'in 15. haftasında deplasmanda DG ile karşılaşacak olan 'de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.
Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti.

Bugün öğle saatlerinde satışa çıkan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi.

  1. 09.12.2019
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