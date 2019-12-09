Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti
Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.
Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti.
Bugün öğle saatlerinde satışa çıkan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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