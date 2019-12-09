Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya 2 yıllık kontrat

Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Mauricio Isla ile de masaya oturdu. Şilili sağ beke 2 yıllık yeni kontrat önerildiği öğrenilirken, menajeri ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. Rakamda anlaşılması halinde 31 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde imzaların atılması.