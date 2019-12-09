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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'den Mauricio Isla'ya 2 yıllık kontrat

Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya 2 yıllık kontrat

Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan , Mauricio Isla ile de masaya oturdu. Şilili sağ beke 2 yıllık yeni kontrat önerildiği öğrenilirken, menajeri ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan , Mauricio Isla ile de masaya oturdu. Şilili sağ beke 2 yıllık yeni kontrat önerildiği öğrenilirken, menajeri ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. Rakamda anlaşılması halinde 31 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde imzaların atılması.

  1. 9.12.2019
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