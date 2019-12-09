Fenerbahçe'den Mauricio Isla'ya 2 yıllık kontrat
Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Mauricio Isla ile de masaya oturdu. Şilili sağ beke 2 yıllık yeni kontrat önerildiği öğrenilirken, menajeri ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
Sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Mauricio Isla ile de masaya oturdu. Şilili sağ beke 2 yıllık yeni kontrat önerildiği öğrenilirken, menajeri ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. Rakamda anlaşılması halinde 31 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde imzaların atılması.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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