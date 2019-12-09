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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de ’nın istatistikleri işi açıklıyor

Fenerbahçe'de Zanka’nın istatistikleri işi açıklıyor

'a kaptıran 'nın neden kulübeye çekildiği ortaya çıktı. Danimarkalı stoper, savunma istatistiklerinin neredeyse tamamında 'deki rakiplerinin gerisinde kaldı.

'a kaptıran 'nın neden kulübeye çekildiği ortaya çıktı. Danimarkalı stoper, savunma istatistiklerinin neredeyse tamamında 'deki rakiplerinin gerisinde kaldı. Pas yüzdesi, top çalma, top kesme, uzaklaştırma ve blok gibi önemli oranların hiçbirinde zirvede yer almayan Zanka'nın 'ta da yedek soyunması bekleniyor.


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  1. 9.12.2019
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