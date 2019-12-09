Fenerbahçe'de Zanka’nın istatistikleri işi açıklıyor

Formasını Sadık Çiftpınar'a kaptıran Zanka'nın neden kulübeye çekildiği ortaya çıktı. Danimarkalı stoper, savunma istatistiklerinin neredeyse tamamında Süper Lig'deki rakiplerinin gerisinde kaldı. Pas yüzdesi, top çalma, top kesme, uzaklaştırma ve blok gibi önemli oranların hiçbirinde zirvede yer almayan Zanka'nın Sivas'ta da yedek soyunması bekleniyor.



FORMA YİNE SADIK'A YAKIN

Ligde 194 gün sonra ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, G.Birliği karşısında bulduğu şansı iyi kullandı. Bir aksilik olmazsa Sivas'ta da Sadık-Serdar ikilisi sahada olacak.