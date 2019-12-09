Fenerbahçe'de Zanka’nın istatistikleri işi açıklıyor
Formasını Sadık Çiftpınar'a kaptıran Zanka'nın neden kulübeye çekildiği ortaya çıktı. Danimarkalı stoper, savunma istatistiklerinin neredeyse tamamında Süper Lig'deki rakiplerinin gerisinde kaldı.
Formasını Sadık Çiftpınar'a kaptıran Zanka'nın neden kulübeye çekildiği ortaya çıktı. Danimarkalı stoper, savunma istatistiklerinin neredeyse tamamında Süper Lig'deki rakiplerinin gerisinde kaldı. Pas yüzdesi, top çalma, top kesme, uzaklaştırma ve blok gibi önemli oranların hiçbirinde zirvede yer almayan Zanka'nın Sivas'ta da yedek soyunması bekleniyor.
FORMA YİNE SADIK'A YAKIN
Ligde 194 gün sonra ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, G.Birliği karşısında bulduğu şansı iyi kullandı. Bir aksilik olmazsa Sivas'ta da Sadık-Serdar ikilisi sahada olacak.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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