Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Derbiyi kaçırmak istemem

Yıldız oyuncu, Sivas'ta daha dikkatli olacağını belirterek, "Açıkçası maç esnasında ne kartlar ne sakatlık aklıma gelmiyor. Ama Sivas'ta Beşiktaş maçını düşünerek sahaya çıkacağım. Dikkat edeceğim" dedi. Ligde 9 gole ulaşan Kosovalı forvet, gol hedefi konusunda ise, "Böyle bir hedef koymadım. Zira hedeflediğim sayıya ulaşırsam, kendimi rahat hissedecektim. O yüzden elimden geldiğince gol+asist üretmeye çalışıyorum" yorumunu yaptı.