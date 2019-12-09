Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Derbiyi kaçırmak istemem
Fenerbahçe, lider Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu periyot öncesi takımın en büyük kozu Vedat Muriç, 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.
Yıldız oyuncu, Sivas'ta daha dikkatli olacağını belirterek, "Açıkçası maç esnasında ne kartlar ne sakatlık aklıma gelmiyor. Ama Sivas'ta Beşiktaş maçını düşünerek sahaya çıkacağım. Dikkat edeceğim" dedi. Ligde 9 gole ulaşan Kosovalı forvet, gol hedefi konusunda ise, "Böyle bir hedef koymadım. Zira hedeflediğim sayıya ulaşırsam, kendimi rahat hissedecektim. O yüzden elimden geldiğince gol+asist üretmeye çalışıyorum" yorumunu yaptı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Derbiyi kaçırmak istemem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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