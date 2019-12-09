Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Derbiyi kaçırmak istemem - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de : Derbiyi kaçırmak istemem

Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Derbiyi kaçırmak istemem

, lider ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından sahasında 'ı konuk edecek. Zorlu periyot öncesi takımın en büyük kozu , 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

Yıldız oyuncu, 'ta daha dikkatli olacağını belirterek, "Açıkçası maç esnasında ne kartlar ne sakatlık aklıma gelmiyor. Ama Sivas'ta maçını düşünerek sahaya çıkacağım. Dikkat edeceğim" dedi. Ligde 9 gole ulaşan Kosovalı forvet, gol hedefi konusunda ise, "Böyle bir hedef koymadım. Zira hedeflediğim sayıya ulaşırsam, kendimi rahat hissedecektim. O yüzden elimden geldiğince gol+asist üretmeye çalışıyorum" yorumunu yaptı.

  1. 9.12.2019
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