Fenerbahçe'de 'Sadık' etkisi
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sezon başından beri düzenli forma şansı bulamadığı sarı-lacivertli ekipte İstanbulspor karşılaşmasından sonra adeta yeniden doğdu. Bu sezon ligde 3 maçta toplam 112 dakika görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 23 top kazanım, 9 araya girme gibi başarılı istatistiklere imza attı.
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, bu sezon fazla forma bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde İstanbulspor maçında gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu.
Sarı-siyahlılara karşı oynanan maçta yerinde müdahalelerde bulunan 26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'de Gençlerbirliği müsabakasında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verildi. 90 dakika boyunca sahada kalan Çiftpınar, savunmada yaptığı müdahaleler ve etkili oyunuyla taraftarı memnun ederken, teknik heyeti de sevindirdi. Gençlerbirliği maçı öncesinde toplamda 2 maçta sadece 22 dakika oyunda yer alan Sadık, bu sezon ilk kez Başkent ekibi karşısında ilk 11'de şans buldu.
Bu sezon ligde toplamda 112 dakika görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe formasıyla 16 defansif aksiyon, 9 araya girme, 2 rakip sahada top kazanım, 4 kendi sahasında yapılan top kaybı, 23 top kazanım ve 11 başarılı defansif aksiyon ile defansif parametrelerde etkili bir performans gösterdi.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de 'Sadık' etkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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