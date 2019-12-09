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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de 'Sadık' etkisi

Fenerbahçe'de 'Sadık' etkisi

Fenerbahçeli futbolcu , sezon başından beri düzenli forma şansı bulamadığı sarı-lacivertli ekipte İstanbulspor karşılaşmasından sonra adeta yeniden doğdu. Bu sezon ligde 3 maçta toplam 112 dakika görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 23 top kazanım, 9 araya girme gibi başarılı istatistiklere imza attı.

'nin 2018-2019 sezonu devre arasında 'dan transfer ettiği savunma oyuncusu , bu sezon fazla forma bulamazken, 5. Tur mücadelesinde İstanbulspor maçında gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu.

Sarı-siyahlılara karşı oynanan maçta yerinde müdahalelerde bulunan 26 yaşındaki futbolcuya 'de müsabakasında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verildi. 90 dakika boyunca sahada kalan Çiftpınar, savunmada yaptığı müdahaleler ve etkili oyunuyla taraftarı memnun ederken, teknik heyeti de sevindirdi. Gençlerbirliği maçı öncesinde toplamda 2 maçta sadece 22 dakika oyunda yer alan Sadık, bu sezon ilk kez Başkent ekibi karşısında ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon ligde toplamda 112 dakika görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe formasıyla 16 defansif aksiyon, 9 araya girme, 2 rakip sahada top kazanım, 4 kendi sahasında yapılan top kaybı, 23 top kazanım ve 11 başarılı defansif aksiyon ile defansif parametrelerde etkili bir performans gösterdi.

  1. 09.12.2019
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