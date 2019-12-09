Fenerbahçe'de Ferdi gözünü ilk 11’e dikti
Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki yeni hedefi ise ilk 11... Teknik heyet, kupadaki İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında sergilediği futbol ve attığı gollerle yeniden göze giren genç oyuncuya, Sivas deplasmanında da en az bir devre şans tanımayı planlıyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki yeni hedefi ise ilk 11... Teknik heyet, kupadaki İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında sergilediği futbol ve attığı gollerle yeniden göze giren genç oyuncuya, Sivas deplasmanında da en az bir devre şans tanımayı planlıyor. Ferdi'nin idmanlardaki performansına ve taktiğe göre ilk 11'e yazılma ihtimali de bulunuyor.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Ferdi gözünü ilk 11’e dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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