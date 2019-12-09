Fenerbahçe'de Ferdi gözünü ilk 11’e dikti

Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki yeni hedefi ise ilk 11... Teknik heyet, kupadaki İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında sergilediği futbol ve attığı gollerle yeniden göze giren genç oyuncuya, Sivas deplasmanında da en az bir devre şans tanımayı planlıyor. Ferdi'nin idmanlardaki performansına ve taktiğe göre ilk 11'e yazılma ihtimali de bulunuyor.