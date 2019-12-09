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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de gözünü ilk 11’e dikti

Fenerbahçe'de Ferdi gözünü ilk 11’e dikti

Kadıoğlu'nun takımdaki yeni hedefi ise ilk 11... Teknik heyet, kupadaki İstanbulspor ve maçlarında sergilediği ve attığı gollerle yeniden göze giren genç oyuncuya, deplasmanında da en az bir devre şans tanımayı planlıyor.

Kadıoğlu'nun takımdaki yeni hedefi ise ilk 11... Teknik heyet, kupadaki İstanbulspor ve maçlarında sergilediği ve attığı gollerle yeniden göze giren genç oyuncuya, deplasmanında da en az bir devre şans tanımayı planlıyor. Ferdi'nin idmanlardaki performansına ve taktiğe göre ilk 11'e yazılma ihtimali de bulunuyor.

  1. 9.12.2019
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