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09 Aralık 2019, Pazartesi
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start veriyor

Fenerbahçe start veriyor

'de iki günlük izin sona erdi. Hafta sonunu dinlenerek geçiren oyuncular, lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak.

'de iki günlük izin sona erdi. Hafta sonunu dinlenerek geçiren oyuncular, lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Takımda Moses ve dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Uzun süredir ayrı çalışan Mevlüt'ün de bu hafta yavaş yavaş takımla antrenmanlara dahil edilmesi bekleniyor.

  1. 9.12.2019
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