Fenerbahçe start veriyor

Fenerbahçe'de iki günlük izin sona erdi. Hafta sonunu dinlenerek geçiren oyuncular, lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Takımda Moses ve Mevlüt dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Uzun süredir ayrı çalışan Mevlüt'ün de bu hafta yavaş yavaş takımla antrenmanlara dahil edilmesi bekleniyor.