Alex İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, bir süredir gördüğü PRP tedavisi için İstanbul'a geldi. Brezilyalı eski yıldız taraftarlar ve basın mensuplarıyla buluşacak.
Formasını uzun yıllar terlettiği Fenerbahçe'de taraftarların unutamadığı isimlerden olan Alex de Souza, İstanbul'a geldi.
Brezilyalı eski efsane, bir süredir gördüğü PRP tedavisi için İstanbul'da bir hastaneye gelecek ve burada hem taraftarlar hem de basın mensuplarıyla buluşacak.
Yıldız ismin gelişini sosyal medya hesabı üzerinden Alex'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, "Kaptan özlemiş. Hoş geldin kaptan" yazarak duyurdu.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 08:17
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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