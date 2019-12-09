Alex İstanbul'a geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Alex İstanbul'a geldi

Alex 'a geldi

Alex İstanbul'a geldi

'nin efsane isimlerinden , bir süredir gördüğü PRP tedavisi için 'a geldi. Brezilyalı eski yıldız taraftarlar ve basın mensuplarıyla buluşacak.

Formasını uzun yıllar terlettiği 'de taraftarların unutamadığı isimlerden olan , 'a geldi.

Brezilyalı eski efsane, bir süredir gördüğü PRP tedavisi için İstanbul'da bir hastaneye gelecek ve burada hem taraftarlar hem de basın mensuplarıyla buluşacak.

Yıldız ismin gelişini sosyal medya hesabı üzerinden Alex'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, "Kaptan özlemiş. Hoş geldin kaptan" yazarak duyurdu.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 08:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alex İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN