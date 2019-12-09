Alex İstanbul'a geldi

Formasını uzun yıllar terlettiği Fenerbahçe'de taraftarların unutamadığı isimlerden olan Alex de Souza, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı eski efsane, bir süredir gördüğü PRP tedavisi için İstanbul'da bir hastaneye gelecek ve burada hem taraftarlar hem de basın mensuplarıyla buluşacak.

Yıldız ismin gelişini sosyal medya hesabı üzerinden Alex'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, "Kaptan özlemiş. Hoş geldin kaptan" yazarak duyurdu.