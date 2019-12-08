Kare as aranıyor
Devre arası transferler için çalışmalara başlarken, 4 mevkiye yapılacak takviye öne çıkıyor. Devre arası yapılacak transferler için 4 mevki öncelikli Sol bek, orta saha, kanat ve forvet adayları aranıyor.
Buna göre Hasan Ali ile formayı paylaşacak bir sol bek, Emre'yi rahatlatacak bir 10 numara, Moses'tan daha verimli olacak bir kanat ve Muriç'i destekleyecek bir forvet bakılıyor. Ancak kulübün önündeki en büyük engel maddi durum. Bu nedenle önceliği kiralık isimlere verecek olan yönetim, ayrıca sözleşmesi bitip bonservisini eline alacak futbolcuları masaya koyacak. Kriterlere göre listeyi hazırlamaya başlayan Comolli'nin Ersun Yanal'a seçenekleri sunduğu da bildirildi. Listede Ben Arfa, Bony, Olsson, Strinic, Coentrao ve Maiga gibi isimlerin yer aldığı, ancak Yanal'ın Olsson, Strinic ve Coentrao'yu veto ettiği belirtildi.
GEUVANIO SÜRPRİZİ OLABİLİR
Öte yandan yönetimin Brezilya'da da takipte olduğu kaydedildi. Scout ekibinin Brezilya'da sözleşmeleri bitecek oyuncuları yakından izlediği öğrenildi. İzlenen isimler arasında adı en fazla öne çıkansa Atletico MG'den Geuvanio durumunda. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini yenilemeyeceğini takımına bildirmesi bir avantaj gibi duruyor.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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