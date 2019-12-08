Kare as aranıyor

Buna göre Hasan Ali ile formayı paylaşacak bir sol bek, Emre'yi rahatlatacak bir 10 numara, Moses'tan daha verimli olacak bir kanat ve Muriç'i destekleyecek bir forvet bakılıyor. Ancak kulübün önündeki en büyük engel maddi durum. Bu nedenle önceliği kiralık isimlere verecek olan yönetim, ayrıca sözleşmesi bitip bonservisini eline alacak futbolcuları masaya koyacak. Kriterlere göre listeyi hazırlamaya başlayan Comolli'nin Ersun Yanal'a seçenekleri sunduğu da bildirildi. Listede Ben Arfa, Bony, Olsson, Strinic, Coentrao ve Maiga gibi isimlerin yer aldığı, ancak Yanal'ın Olsson, Strinic ve Coentrao'yu veto ettiği belirtildi.



GEUVANIO SÜRPRİZİ OLABİLİR

Öte yandan yönetimin Brezilya'da da takipte olduğu kaydedildi. Scout ekibinin Brezilya'da sözleşmeleri bitecek oyuncuları yakından izlediği öğrenildi. İzlenen isimler arasında adı en fazla öne çıkansa Atletico MG'den Geuvanio durumunda. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini yenilemeyeceğini takımına bildirmesi bir avantaj gibi duruyor.