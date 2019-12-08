‘Ferdi’ciler!

20 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 7 maçta 3 kez gol atarken, 2 de asist üretti. İki isabetli şutunda da fileleri bulan genç yıldız için taraftarlar, sosyal medyada Yanal'a çağrı yapıp, "#Korkaklar zafer anıtı dikemez. Cesaret gösterip Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacaksın", "#Soğukkanlı ve oyunu okuyabiliyor. Bakarak pas atıyor. Bu çocuğa şans verilmesi şart" dediler.