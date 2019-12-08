‘Ferdi’ciler!
Gençlerbirliği'ne gol atan Ferdi Kadıoğlu'nun performansı yüzleri güldürdü. 7 maçta 5 gole katkı yapan genç yıldız taraftarın yeni gözdesi. Yanal’a ‘Ferdi’ye şans verilmesi şart’ mesajları yağıyor.
20 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 7 maçta 3 kez gol atarken, 2 de asist üretti. İki isabetli şutunda da fileleri bulan genç yıldız için taraftarlar, sosyal medyada Yanal'a çağrı yapıp, "#Korkaklar zafer anıtı dikemez. Cesaret gösterip Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacaksın", "#Soğukkanlı ve oyunu okuyabiliyor. Bakarak pas atıyor. Bu çocuğa şans verilmesi şart" dediler.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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