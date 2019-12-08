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08 Aralık 2019, Pazar
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‘Ferdi’ciler!

‘Ferdi’ciler!

'ne gol atan 'nun performansı yüzleri güldürdü. 7 maçta 5 gole katkı yapan genç yıldız taraftarın yeni gözdesi. ’a ‘Ferdi’ye şans verilmesi şart’ mesajları yağıyor.

20 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 7 maçta 3 kez gol atarken, 2 de asist üretti. İki isabetli şutunda da fileleri bulan genç yıldız için taraftarlar, sosyal medyada 'a çağrı yapıp, "#Korkaklar zafer anıtı dikemez. Cesaret gösterip 'nu oynatacaksın", "#Soğukkanlı ve oyunu okuyabiliyor. Bakarak pas atıyor. Bu çocuğa şans verilmesi şart" dediler.

  1. 8.12.2019
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