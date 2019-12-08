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08 Aralık 2019, Pazar
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'de Alex rolünü üstlendi

Fenerbahçe'de Vedat Muriç Alex rolünü üstlendi

‘Omuz omuza şampiyonluğa’ sloganıyla yola çıkan Fener’de ’dan alınan Kosovalı forvet, 13 maçta 9 gol, 2 asistle beklentilerin de üstünde müthiş bir iş çıkardı.

'ni 5-2 yenen 'de iki golle 'gecenin yıldızı' olan , takımın kilit oyuncusu haline geldi. Sezon başında 'dan 'ın elinden kapılarak transfer edilen Kosovalı forvet, ligin ilk 13 haftasında 9 gole imza atarken, 2 tane de asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Muriç'in gol attığı 7 karşılaşmayı da kazanırken, 21 puanı hanesine yazdırdı. Vedat'ın gol atamadığı 7 maçta ise hiç galip gelemezken, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

ALEX ROLÜNE SOYUNDU
Hücumda efsane Alex'in rolünü üstlenen 25 yaşındaki santrfor, mütevazı kişiliği ile de sempati topluyor. Gençlerbirliği maçı sonrası, "Benim gollerimden önce takımın kazanması çok daha önemli. Ben bu galibiyette asistle, golle skora katkı yaparsam daha da mutlu olurum" diyen Vedat, oyundan çıkması içinse, "Arka adalemde ağrı hissettiğim için tedbir amacıyla çıktım. Üstüne gitseydim daha kötü olabilirdi. 2-3 güne kendimi toparlayıp, maçına yüzde yüzle çıkarım" müjdesini verdi.

  1. 8.12.2019
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