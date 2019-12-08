Fenerbahçe'de Vedat Muriç Alex rolünü üstlendi

Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen Fenerbahçe'de iki golle 'gecenin yıldızı' olan Vedat Muriç, takımın kilit oyuncusu haline geldi. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'ın elinden kapılarak transfer edilen Kosovalı forvet, ligin ilk 13 haftasında 9 gole imza atarken, 2 tane de asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Muriç'in gol attığı 7 karşılaşmayı da kazanırken, 21 puanı hanesine yazdırdı. Vedat'ın gol atamadığı 7 maçta ise hiç galip gelemezken, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

ALEX ROLÜNE SOYUNDU

Hücumda efsane Alex'in rolünü üstlenen 25 yaşındaki santrfor, mütevazı kişiliği ile de sempati topluyor. Gençlerbirliği maçı sonrası, "Benim gollerimden önce takımın kazanması çok daha önemli. Ben bu galibiyette asistle, golle skora katkı yaparsam daha da mutlu olurum" diyen Vedat, oyundan çıkması içinse, "Arka adalemde ağrı hissettiğim için tedbir amacıyla çıktım. Üstüne gitseydim daha kötü olabilirdi. 2-3 güne kendimi toparlayıp, Sivas maçına yüzde yüzle çıkarım" müjdesini verdi.