Fenerbahçe'de Vedat Muriç Alex rolünü üstlendi
‘Omuz omuza şampiyonluğa’ sloganıyla yola çıkan Fener’de Çaykur Rizespor’dan alınan Kosovalı forvet, 13 maçta 9 gol, 2 asistle beklentilerin de üstünde müthiş bir iş çıkardı.
Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen Fenerbahçe'de iki golle 'gecenin yıldızı' olan Vedat Muriç, takımın kilit oyuncusu haline geldi. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'ın elinden kapılarak transfer edilen Kosovalı forvet, ligin ilk 13 haftasında 9 gole imza atarken, 2 tane de asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Muriç'in gol attığı 7 karşılaşmayı da kazanırken, 21 puanı hanesine yazdırdı. Vedat'ın gol atamadığı 7 maçta ise hiç galip gelemezken, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
ALEX ROLÜNE SOYUNDU
Hücumda efsane Alex'in rolünü üstlenen 25 yaşındaki santrfor, mütevazı kişiliği ile de sempati topluyor. Gençlerbirliği maçı sonrası, "Benim gollerimden önce takımın kazanması çok daha önemli. Ben bu galibiyette asistle, golle skora katkı yaparsam daha da mutlu olurum" diyen Vedat, oyundan çıkması içinse, "Arka adalemde ağrı hissettiğim için tedbir amacıyla çıktım. Üstüne gitseydim daha kötü olabilirdi. 2-3 güne kendimi toparlayıp, Sivas maçına yüzde yüzle çıkarım" müjdesini verdi.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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