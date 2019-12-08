Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kazanmaya gideceğiz
Gözler artık Sivas maçına çevrildi. Emre Belözoğlu, kazanmaya gideceklerini söyledi: "Önümüzde 9 puan var. Hepsine talibiz. Ligin lideri Sivas'a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp, konumumuzu perçinleyeceğiz... Yeni kurulan bir takımız. Hoca da biz de oturtmaya çalışıyoruz. Önemli olan sezon sonunda lider olmak."
Gözler artık Sivas maçına çevrildi. Emre Belözoğlu, kazanmaya gideceklerini söyledi: "Önümüzde 9 puan var. Hepsine talibiz. Ligin lideri Sivas'a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp, konumumuzu perçinleyeceğiz... Yeni kurulan bir takımız. Hoca da biz de oturtmaya çalışıyoruz. Önemli olan sezon sonunda lider olmak."
HASAN ALİ 'FEDA' DEDİ
Hafta boyu takımdan ayrı çalışan ve tek idmanla sahaya çıkan Hasan Ali, Gençlerbirliği karşısında en çok koşan isim oldu. Hasan, 90 dakikada 10 bin 870 metre mesafe kat etti.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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