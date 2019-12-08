Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kazanmaya gideceğiz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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'de : Kazanmaya gideceğiz

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kazanmaya gideceğiz

Gözler artık maçına çevrildi. , kazanmaya gideceklerini söyledi: "Önümüzde 9 puan var. Hepsine talibiz. Ligin lideri Sivas'a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp, konumumuzu perçinleyeceğiz... Yeni kurulan bir takımız. Hoca da biz de oturtmaya çalışıyoruz. Önemli olan sezon sonunda lider olmak."

Gözler artık maçına çevrildi. , kazanmaya gideceklerini söyledi: "Önümüzde 9 puan var. Hepsine talibiz. Ligin lideri Sivas'a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp, konumumuzu perçinleyeceğiz... Yeni kurulan bir takımız. Hoca da biz de oturtmaya çalışıyoruz. Önemli olan sezon sonunda lider olmak."


HASAN ALİ 'FEDA' DEDİ
Hafta boyu takımdan ayrı çalışan ve tek idmanla sahaya çıkan Hasan Ali, Gençlerbirliği karşısında en çok koşan isim oldu. Hasan, 90 dakikada 10 bin 870 metre mesafe kat etti.

  1. 8.12.2019
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