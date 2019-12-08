Fenerbahçe'de arıza giderildi
Fenerbahçe'de gol krizi aşıldı. Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-lacivertli takım, özellikle Kayseri (0-1) ve Yeni Malatya (0-0) deplasmanlarında gol yollarında sıkıntı yaşamıştı.
Fenerbahçe'de gol krizi aşıldı. Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-lacivertli takım, özellikle Kayseri (0-1) ve Yeni Malatya (0-0) deplasmanlarında gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. 2-2'lik Göztepe maçında da önemli fırsatlar harcanmıştı. Bu duruma el atan teknik heyet hafta başında özel çalışmaları devreye soktu. İdmanlardaki çalışmaların yanı sıra Muriç'in de 11'e dönmesiyle sorun bitti. Türkiye Kupası'nda hafta içi İstanbulspor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, ligde de G.Birliği'ni 5-2 mağlup etti. İki maçta 9 gol atan Kanarya, bir o kadarından da yararlanamadı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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