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08 Aralık 2019, Pazar
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'de arıza giderildi

Fenerbahçe'de arıza giderildi

'de gol krizi aşıldı. Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-lacivertli takım, özellikle (0-1) ve (0-0) deplasmanlarında gol yollarında sıkıntı yaşamıştı.

'de gol krizi aşıldı. Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-lacivertli takım, özellikle (0-1) ve (0-0) deplasmanlarında gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. 2-2'lik maçında da önemli fırsatlar harcanmıştı. Bu duruma el atan teknik heyet hafta başında özel çalışmaları devreye soktu. İdmanlardaki çalışmaların yanı sıra Muriç'in de 11'e dönmesiyle sorun bitti. 'nda hafta içi İstanbulspor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, ligde de G.Birliği'ni 5-2 mağlup etti. İki maçta 9 gol atan Kanarya, bir o kadarından da yararlanamadı.

  1. 8.12.2019
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