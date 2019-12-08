Fenerbahçe her şeyi yaptı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında sahadan 5-2 galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertliler futbol adına hemen her şeyi yaptı. İşte rakamlar:
7'si Kruse'den 24 şut
4'ü Kruse'den olmak üzere 13 isabetli şut
4'er tanesi Rodrigues ve Muriqi'den olmak üzere 17 kilit pas
4'er tanesi Serdar ve Muriqi'den olmak üzeri 15 hava topu kazanma
3'er tanesi Emre ve Isla'dan olmak üzere 16 top çalma
5''i Ozan'dan olmak üzere 22 top kapma
6'si Emre'den olmak üzere 15 orta
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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