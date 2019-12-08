Fenerbahçe her şeyi yaptı

7'si Kruse'den 24 şut



4'ü Kruse'den olmak üzere 13 isabetli şut



4'er tanesi Rodrigues ve Muriqi'den olmak üzere 17 kilit pas



4'er tanesi Serdar ve Muriqi'den olmak üzeri 15 hava topu kazanma



3'er tanesi Emre ve Isla'dan olmak üzere 16 top çalma



5''i Ozan'dan olmak üzere 22 top kapma



6'si Emre'den olmak üzere 15 orta