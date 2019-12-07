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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Sniper Gustavo

Sniper Gustavo

'de sahanın yıldızlarından birisi de idi. Brezilyalı ön libero orta sahada yine sayısız rakip atağı keserken, attığı golle takımına hayat verdi.

'de sahanın yıldızlarından birisi de idi. Brezilyalı ön libero orta sahada yine sayısız rakip atağı keserken, attığı golle takımına hayat verdi. 32'de rakip yarı sahanın ortasında topu alan sambacı, biraz sürdükten sonra yaklaşık 25 metreden müthiş vurdu. Yerden seken top köşeden filelerle buluştu. Luiz benzer bir golü Marsilya'da da atmıştı. Bu golle Fenerbahçe 2-1 öne geçip, rahatladı. Bu sezon ligde ikinci golünü atan Gustavo, 5-1'lik maçında da ceza sahası dışından fileleri sarsmıştı.

  1. 7.12.2019
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