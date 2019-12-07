Sniper Gustavo
Fenerbahçe'de sahanın yıldızlarından birisi de Luiz Gustavo idi. Brezilyalı ön libero orta sahada yine sayısız rakip atağı keserken, attığı golle takımına hayat verdi.
Fenerbahçe'de sahanın yıldızlarından birisi de Luiz Gustavo idi. Brezilyalı ön libero orta sahada yine sayısız rakip atağı keserken, attığı golle takımına hayat verdi. 32'de rakip yarı sahanın ortasında topu alan sambacı, biraz sürdükten sonra yaklaşık 25 metreden müthiş vurdu. Yerden seken top köşeden filelerle buluştu. Luiz benzer bir golü Marsilya'da da atmıştı. Bu golle Fenerbahçe 2-1 öne geçip, rahatladı. Bu sezon ligde ikinci golünü atan Gustavo, 5-1'lik Konya maçında da ceza sahası dışından fileleri sarsmıştı.
- 7.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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