Sniper Gustavo

Fenerbahçe'de sahanın yıldızlarından birisi de Luiz Gustavo idi. Brezilyalı ön libero orta sahada yine sayısız rakip atağı keserken, attığı golle takımına hayat verdi. 32'de rakip yarı sahanın ortasında topu alan sambacı, biraz sürdükten sonra yaklaşık 25 metreden müthiş vurdu. Yerden seken top köşeden filelerle buluştu. Luiz benzer bir golü Marsilya'da da atmıştı. Bu golle Fenerbahçe 2-1 öne geçip, rahatladı. Bu sezon ligde ikinci golünü atan Gustavo, 5-1'lik Konya maçında da ceza sahası dışından fileleri sarsmıştı.