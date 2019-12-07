Şampiyon olmalı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Şampiyon olmalı

Şampiyon olmalı

Şampiyon olmalı

'nin eski başkanlarından , sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyonluk hasretine son vermesi gerektiğini belirtti. ali şen, "şampiyonluk beklentisi bu yıl daha fazla. çünkü bu 7. yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan, mutlaka ama mutlaka 'pardon' demeden şampiyonluğu bekliyor" dedi.

'nin eski başkanlarından , sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyonluk hasretine son vermesi gerektiğini belirtti. ali şen, "şampiyonluk beklentisi bu yıl daha fazla. çünkü bu 7. yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan, mutlaka ama mutlaka 'pardon' demeden şampiyonluğu bekliyor" dedi.

  1. 7.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon olmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN