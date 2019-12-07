Şampiyon olmalı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ali şen, sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyonluk hasretine son vermesi gerektiğini belirtti. ali şen, "şampiyonluk beklentisi bu yıl daha fazla. çünkü bu 7. yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan, mutlaka ama mutlaka 'pardon' demeden şampiyonluğu bekliyor" dedi.