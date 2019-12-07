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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Ofsayt itirazı!

Ofsayt itirazı!

'de Muriç’in golünden sonra yapılan itiraz “Isla’dan önce rakip oyuncu topa bilinçli dokunduğu için ofsayt ortadan kalkar” kuralıyla geçersiz sayıldı.

'nin G.Birliği karşısında 23. dakikada Vedat Muriç ile bulduğu gol öncesinde Mauricio Isla'nın pozisyonu tartışma yarattı. Bu dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahasında bomboş kalan Muriç'in uzak köşeye doğru gönderdiği kafa vuruşu ağları havalandırdı. Pozisyonla ilgili olarak G.Birliğili oyuncular Isla'nın net bir şekilde ofsayt pozisyonunda olduğunu ifade ettiler. Ancak yeni kurala göre; oyuncunun topun ayaktan çıktığı andaki pozisyonu değil, topla buluştuğu andaki pozisyonu geçerli sayılıyor. Bu pozisyonda da Muriç'in golünden önce G.Birliği savunma oyuncusu, Isla'dan evvel topa 'bilinçli olarak' dokunduğu için ofsaytı ortadan kaldırdı ve gol de geçerli sayıldı.

MURiÇ PENALTI BEKLEDi
Fenerbahçe'nın Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, G.Birliği maçının ilk yarısında penaltı bekledi. Tecrübeli forvet, sağ kanattan yapılan ortada G.Birliğili savunma oyuncusu tarafından elinden çekildiğini ve bu nedenle yerde kaldığını belirterek 'penaltı' itirazında bulundu. Ancak hakem Ali Şansalan pozisyonda 'devam' kararı verdi.

  1. 7.12.2019
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