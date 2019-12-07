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07 Aralık 2019, Cumartesi
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‘kesik’ yedi!

Mathias Zanka ‘kesik’ yedi!

'de ligde geride kalan 13 maçta ilk 11'de görev alan , ilk kez yedek kaldı. Teknik direktör , son dönemde savunmada yaptığı hatalar nedeniyle tepki toplayan Danimarkalı oyuncuyu karşısında kulübeye çekerken, yerine 'a forma verdi.

Bu sezon ligde iki maçta sonradan oyuna dahil olan , en son geçen sezon ligin 34'üncü haftasında 26 Mayıs tarihinde oynanan mücadelesinde ilk 11'd e forma giymişti. Yanal ayrıca maçından farklı olarak sakat olan Moses, cezalı Dirar ve Deniz'in yerlerine Isla, ve iyileşen Vedat Muriç'i ilk onbirde oynattı.

  1. 7.12.2019
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