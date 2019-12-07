Mathias Zanka ‘kesik’ yedi!

Bu sezon ligde iki maçta sonradan oyuna dahil olan Sadık Çiftpınar, en son geçen sezon ligin 34'üncü haftasında 26 Mayıs tarihinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'd e forma giymişti. Yanal ayrıca Göztepe maçından farklı olarak sakat olan Moses, cezalı Dirar ve Deniz'in yerlerine Isla, Hasan Ali Kaldırım ve iyileşen Vedat Muriç'i ilk onbirde oynattı.