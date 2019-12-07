Mathias Zanka ‘kesik’ yedi!
Fenerbahçe'de ligde geride kalan 13 maçta ilk 11'de görev alan Mathias Zanka, ilk kez yedek kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal, son dönemde savunmada yaptığı hatalar nedeniyle tepki toplayan Danimarkalı oyuncuyu Gençlerbirliği karşısında kulübeye çekerken, yerine Sadık Çiftpınar'a forma verdi.
Bu sezon ligde iki maçta sonradan oyuna dahil olan Sadık Çiftpınar, en son geçen sezon ligin 34'üncü haftasında 26 Mayıs tarihinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'd e forma giymişti. Yanal ayrıca Göztepe maçından farklı olarak sakat olan Moses, cezalı Dirar ve Deniz'in yerlerine Isla, Hasan Ali Kaldırım ve iyileşen Vedat Muriç'i ilk onbirde oynattı.
- 7.12.2019
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından kareler...
- Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Erdoğan Kaya ile ilgili şaşırtan gerçek! İşte aldığı ücret...
- Muriç'e yakın takip! İşte izleyen dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin kararı...
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması
- Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Mathias Zanka ‘kesik’ yedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.