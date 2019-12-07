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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Kruse nihayet

Kruse nihayet

oynadığı 8 maçta da gol atamayan , şanssızlığını önünde kırdı. Alman futbolcu çektiği 33'üncü şutta fileleri buldu. Doksan dakika genelinde etkili bir performans sergileyen Kruse, 'nun golünde de sambacıya pası veren isimdi.

oynadığı 8 maçta da gol atamayan , şanssızlığını önünde kırdı. Alman futbolcu çektiği 33'üncü şutta fileleri buldu. Doksan dakika genelinde etkili bir performans sergileyen Kruse, 'nun golünde de sambacıya pası veren isimdi.

  1. 7.12.2019
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