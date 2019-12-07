Kruse nihayet

Ligde oynadığı 8 maçta da gol atamayan Max Kruse, şanssızlığını Gençlerbirliği önünde kırdı. Alman futbolcu çektiği 33'üncü şutta fileleri buldu. Doksan dakika genelinde etkili bir performans sergileyen Kruse, Gustavo'nun golünde de sambacıya pası veren isimdi.