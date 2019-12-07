Kadıköy'de patlama!
Sahasında taraftarıyla coşan sarı-lacivertliler, bu sezon üçüncü kez beş attı. 28 gole ulaşarak Süper Lig’in en golcü takımı oldu. Lider Sivas’la fark maç fazlasıyla 2’ye indi.
Süper Lig'de Fenerbahçe iki haftalık deplasman beraberliklerinin ardından Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek yeniden üç puanla tanıştı. Maça etkili başlayan taraf konuk Gençlerbirliği 9'da Sio ile öne geçti. Ancak sonrasında Fenerbahçe fırtınası esti. Rakip kaleyi ablukaya alan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç (2) ve Luiz Gustavo'nun muhteşem golleriyle devreyi 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kanarya, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse ile iki gol daha bularak sahadan 5-2 galip ayrıldı. Stancu'nun sayısı Gençler için sadece teselli oldu.
HAFTAYA SİVAS'A GİDİYOR
Sahasında bu sezon üçüncü kez 5 gol atarak (Gaziantep FK 5-0 / Konyaspor 5-1, Gençlerbirliği 5-1) kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de gol sayısını 14 maç sonunda 28'e (maç başına 2 gol) çıkardı ve en golcü takım unvanını ele geçirdi. Sarı-lacivertliler puanını da 25'e yükselterek, lider Sivasspor ile farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe, haftaya lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dört hafta aradan sonra (2 galibiyet, 2 beraberlik) mağlup olan Gençler ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
ŞUTA BOĞDULAR
Kanarya, Gençlerbirliği karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla isabetli şut (9 şut) çektiği Süper Lig maçını oynadı. İlk yarıda 3 gol bulan sarı-lacivertliler Süper Lig'de ilk yarılarda en fazla gol atan takım unvanını da geliştirdi (16 gol).
HAMZA'DAN TEK RÖTUŞ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 3-3 berabere kalan takımdan sakatlığı bulunan Erdem'in yerine Polomot görev yaptı.
- 7.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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