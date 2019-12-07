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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'de Serdar ve Emre sakatlandı

Fenerbahçe'de Serdar ve Emre sakatlandı

Sarı-lacivertliler, kazanırken iki oyuncusunu kaybetti. Defansta forma giyen son haftaların formda ismi , devre arasında oyundan alındı. Aziz'in adalesinde sertleşme meydana geldiği belirtilirken, durumu yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Sarı-lacivertliler, kazanırken iki oyuncusunu kaybetti. Defansta forma giyen son haftaların formda ismi , devre arasında oyundan alındı. Aziz'in adalesinde sertleşme meydana geldiği belirtilirken, durumu yapılacak kontroller sonrası belli olacak. Kaptan Emre Belözoğlu da ikinci yarının başında adalesini göstererek kenara 'değiştirin' işareti yaptı. 57. dakikada yerini Jailson'a bırakan tecrübeli ismin de gerekli görülmesi halinde MR'ı çekilecek.

  1. 7.12.2019
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