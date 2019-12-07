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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'de iğneyle oynadı

Fenerbahçe'de Hasan Ali iğneyle oynadı

Sarı-lacivertli ekibin sol beki Kaldırım sakatlığı sebebiyle geçen hafta forma giyememişti. Tecrübeli futbolcu dün karşılaşmasında forma giydi. İğneyle sahaya çıkan Hasan Ali kanattaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekibin sol beki Kaldırım sakatlığı sebebiyle geçen hafta forma giyememişti. Tecrübeli futbolcu dün karşılaşmasında forma giydi. İğneyle sahaya çıkan Hasan Ali kanattaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

  1. 7.12.2019
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