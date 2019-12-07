Fenerbahçe'de Ferdi coştu bir kere
Ferdi Kadıoğlu, F.Bahçe'de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Kupada İstanbulspor maçında 1 dakika içinde hem gol hem asist yapan 20 yaşındaki orta saha, futbol resitalini G.Birliği karşısında da sürdürdü.
Serdar'ın yerine giren Ferdi, ceza yayı üstünde sağ ayağıyla ters köşeden 90'a füze gönderdi. Daha önce G.Antep'e gol atan genç yıldızın, kaleyi bulan iki isabetli şutu da gol oldu. Maçtan sonra attığı gol için mutlu olduğunu söyleyen Ferdi, "Hoca da bana tam bir 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum" dedi.
- 7.12.2019
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından kareler...
- Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Erdoğan Kaya ile ilgili şaşırtan gerçek! İşte aldığı ücret...
- Muriç'e yakın takip! İşte izleyen dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin kararı...
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması
- Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Ferdi coştu bir kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.