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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'de Ferdi coştu bir kere

Fenerbahçe'de Ferdi coştu bir kere

Ferdi Kadıoğlu, F.Bahçe'de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Kupada İstanbulspor maçında 1 dakika içinde hem gol hem asist yapan 20 yaşındaki orta saha, futbol resitalini G.Birliği karşısında da sürdürdü.

Serdar'ın yerine giren Ferdi, ceza yayı üstünde sağ ayağıyla ters köşeden 90'a füze gönderdi. Daha önce G.Antep'e gol atan genç yıldızın, kaleyi bulan iki isabetli şutu da gol oldu. Maçtan sonra attığı gol için mutlu olduğunu söyleyen Ferdi, "Hoca da bana tam bir 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum" dedi.

  1. 7.12.2019
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