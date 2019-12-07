Fenerbahçe'de Ferdi coştu bir kere

Serdar'ın yerine giren Ferdi, ceza yayı üstünde sağ ayağıyla ters köşeden 90'a füze gönderdi. Daha önce G.Antep'e gol atan genç yıldızın, kaleyi bulan iki isabetli şutu da gol oldu. Maçtan sonra attığı gol için mutlu olduğunu söyleyen Ferdi, "Hoca da bana tam bir 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum" dedi.