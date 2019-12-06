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06 Aralık 2019, Cuma
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'ten sakatlık açıklaması!

Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması!

'in 14. haftasında , sahasında 'ni 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 75. dakikasında sarı lacivertli golcü sakatlanarak kendini yere bıraktı. Maç sonrası Kosovalı golcü sakatlığıyla iligili açıklamalarda bulundu.

- karşılaşmasının 75. dakikasında sarı lacivertli golcü sakatlanarak kendini yere bıraktı. Maç sonrası Kosovalı golcü sakatlığıyla iligili açıklamalarda bulundu.

İşte Muriç'in açıklamaları:

"Takımımın kazanması gol atmamdan daha önemli. Mutluyuz. Gelecek hafta deplasmanı var. Oraya hazırlanmamız lazım."

"Adele sakatlığı zaten tam maçı çıkartamıyordum. Riske atmak yerine kendimi bırakıyım dedim. Yoksa daha kötüye gidebilirdi... Şimdi haftaya hazırlanmamız gerekiyor"

  1. 06.12.2019
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