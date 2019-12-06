Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe - Gençlerbirliği karşılaşmasının 75. dakikasında sarı lacivertli golcü Vedat Muriç sakatlanarak kendini yere bıraktı. Maç sonrası Kosovalı golcü sakatlığıyla iligili açıklamalarda bulundu.

İşte Muriç'in açıklamaları:

"Takımımın kazanması gol atmamdan daha önemli. Mutluyuz. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanı var. Oraya hazırlanmamız lazım."

"Adele sakatlığı zaten tam maçı çıkartamıyordum. Riske atmak yerine kendimi bırakıyım dedim. Yoksa daha kötüye gidebilirdi... Şimdi haftaya hazırlanmamız gerekiyor"