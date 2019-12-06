Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 75. dakikasında sarı lacivertli golcü Vedat Muriç sakatlanarak kendini yere bıraktı. Maç sonrası Kosovalı golcü sakatlığıyla iligili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği karşılaşmasının 75. dakikasında sarı lacivertli golcü Vedat Muriç sakatlanarak kendini yere bıraktı. Maç sonrası Kosovalı golcü sakatlığıyla iligili açıklamalarda bulundu.
İşte Muriç'in açıklamaları:
"Takımımın kazanması gol atmamdan daha önemli. Mutluyuz. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanı var. Oraya hazırlanmamız lazım."
"Adele sakatlığı zaten tam maçı çıkartamıyordum. Riske atmak yerine kendimi bırakıyım dedim. Yoksa daha kötüye gidebilirdi... Şimdi haftaya hazırlanmamız gerekiyor"
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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