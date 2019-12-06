Muriç'in eşinden gol paylaşımı: Sen nasıl bir kralsın!

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de golcü futbolcu Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, karşılaşma devam ederken paylaşımlarda bulundu.

Kocası Vedat Muriç'in attığı ilk golden sonra "Kafana kurban" notuyla paylaşım yapan Edibe Muriç, Vedat'ın ikinci golünün ardından ise "Sen nasıl bir KRALsın" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Edibe Muriç'in bu paylaşımları, sarı - lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR: