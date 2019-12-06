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06 Aralık 2019, Cuma
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Muriç'in eşinden gol paylaşımı: Sen nasıl bir kralsın!

Muriç'in eşinden gol paylaşımı: Sen nasıl bir kralsın!

'nin golcüsü 'in eşi, maçı oynanırken iki paylaşım birden yaptı. Edibe Muriç yaptığı paylaşımlarda "Kafana kurban" ve "Sen nasıl bir kralsın" ifadelerini kullandı.

'in 14. haftasında sahasında 'ni konuk eden 'de golcü futbolcu 'in eşi Edibe Muriç, karşılaşma devam ederken paylaşımlarda bulundu.

Kocası Vedat Muriç'in attığı ilk golden sonra "Kafana kurban" notuyla paylaşım yapan Edibe Muriç, Vedat'ın ikinci golünün ardından ise "Sen nasıl bir KRALsın" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Edibe Muriç'in bu paylaşımları, sarı - lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

  1. 06.12.2019
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