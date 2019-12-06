Muriç'in eşinden gol paylaşımı: Sen nasıl bir kralsın!
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in eşi, Gençlerbirliği maçı oynanırken iki paylaşım birden yaptı. Edibe Muriç yaptığı paylaşımlarda "Kafana kurban" ve "Sen nasıl bir kralsın" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de golcü futbolcu Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, karşılaşma devam ederken paylaşımlarda bulundu.
Kocası Vedat Muriç'in attığı ilk golden sonra "Kafana kurban" notuyla paylaşım yapan Edibe Muriç, Vedat'ın ikinci golünün ardından ise "Sen nasıl bir KRALsın" notuyla bir paylaşımda bulundu.
Edibe Muriç'in bu paylaşımları, sarı - lacivertli taraftarların beğenisini topladı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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