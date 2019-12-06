Futbol yeniden dizayn ediliyor! Perez'den çılgın plan
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, dünya futbolunu yeniden dizayn edecek projesini FIFA Başkanı Infantino'ya sundu. Kulüplerin kendi liglerinden ayrılmasını öneren Perez, Avrupa Süper Ligi projesini anlattı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bir süredir futbol dünyasında konuşulmaya başlanan "Avrupa Süper Ligi" projesini FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da yer aldığı bir toplantıda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin temsilcileriyle görüştü ve kendi planlarını anlattı.
New York Times'ın aktardığı bilgilere göre Perez, Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 kulübün katılacağı turnuvada 10'arlı iki ayrı lig önerisi yaptı. Liglerde küme düşmenin de olacağı kaydedildi.
Real Madrid başkanının, bu kulüplerin kendi liglerinden ayrılarak sadece Avrupa Süper Lig'de oynamasını önerdiği ve yeni sistemle gelirlerini 2 katına kadar yükselteceği de garanti ettiği belirtildi.
FIFA YALANLAMADI: "DÜŞÜNCELERİ DİNLERİZ"
FIFA yetkilileri bu görüşmeyi yalanlamazken, "FIFA'nın görevlerinden biri paydaşların düşüncelerini dinlemektir" açıklamasını yaptı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili, "Bu çılgın planı okudum. Bir kulüp başkanından gelen bir şey.
Bence dünyadaki futbolu öldürecek bir plan. Oyuncular, taraftarlar ve bu oyunla bağlantılı olan herkese zarar verir ancak sadece küçük bir grup insana faydası olur" görüşlerini paylaştı.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Futbol yeniden dizayn ediliyor! Perez'den çılgın plan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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