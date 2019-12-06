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06 Aralık 2019, Cuma
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yeniden dizayn ediliyor! Perez'den çılgın plan

Futbol yeniden dizayn ediliyor! Perez'den çılgın plan

Başkanı , dünya futbolunu yeniden dizayn edecek projesini Başkanı Infantino'ya sundu. Kulüplerin kendi liglerinden ayrılmasını öneren Perez, Ligi projesini anlattı.

Başkanı , bir süredir dünyasında konuşulmaya başlanan " Ligi" projesini Başkanı Gianni Infantino'nun da yer aldığı bir toplantıda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin temsilcileriyle görüştü ve kendi planlarını anlattı.

'ın aktardığı bilgilere göre Perez, 'de Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 kulübün katılacağı turnuvada 10'arlı iki ayrı lig önerisi yaptı. Liglerde küme düşmenin de olacağı kaydedildi.

Real Madrid başkanının, bu kulüplerin kendi liglerinden ayrılarak sadece Avrupa Süper Lig'de oynamasını önerdiği ve yeni sistemle gelirlerini 2 katına kadar yükselteceği de garanti ettiği belirtildi.

FIFA YALANLAMADI: "DÜŞÜNCELERİ DİNLERİZ"

FIFA yetkilileri bu görüşmeyi yalanlamazken, "FIFA'nın görevlerinden biri paydaşların düşüncelerini dinlemektir" açıklamasını yaptı.

Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili, "Bu çılgın planı okudum. Bir kulüp başkanından gelen bir şey.

Bence dünyadaki futbolu öldürecek bir plan. Oyuncular, taraftarlar ve bu oyunla bağlantılı olan herkese zarar verir ancak sadece küçük bir grup insana faydası olur" görüşlerini paylaştı.


  1. 06.12.2019
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