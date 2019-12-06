Futbol yeniden dizayn ediliyor! Perez'den çılgın plan

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bir süredir futbol dünyasında konuşulmaya başlanan "Avrupa Süper Ligi" projesini FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da yer aldığı bir toplantıda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin temsilcileriyle görüştü ve kendi planlarını anlattı.

New York Times'ın aktardığı bilgilere göre Perez, Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 kulübün katılacağı turnuvada 10'arlı iki ayrı lig önerisi yaptı. Liglerde küme düşmenin de olacağı kaydedildi.

Real Madrid başkanının, bu kulüplerin kendi liglerinden ayrılarak sadece Avrupa Süper Lig'de oynamasını önerdiği ve yeni sistemle gelirlerini 2 katına kadar yükselteceği de garanti ettiği belirtildi.

FIFA YALANLAMADI: "DÜŞÜNCELERİ DİNLERİZ"

FIFA yetkilileri bu görüşmeyi yalanlamazken, "FIFA'nın görevlerinden biri paydaşların düşüncelerini dinlemektir" açıklamasını yaptı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili, "Bu çılgın planı okudum. Bir kulüp başkanından gelen bir şey.

Bence dünyadaki futbolu öldürecek bir plan. Oyuncular, taraftarlar ve bu oyunla bağlantılı olan herkese zarar verir ancak sadece küçük bir grup insana faydası olur" görüşlerini paylaştı.



